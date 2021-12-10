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Avrupa'da oynanan son maçların ardından UEFA ülke puanları değişti: Bir ülkeyi daha geride bıraktık

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi grup etapları tamamlandı. Oynanan son mücadelelerin ardından UEFA ülkeler sıralamasında değişiklik oldu. Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında Yunanistan'ı geçerek 15. sıraya yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Güncel ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada?
Türkiye

UEFA ülkeler sıralamasında bu sezon oldukça büyük öneme sahip. Çünkü bu sezon toplanacak puanlar 2023/2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılmamız açısından kritik bir rol oynayacak.

Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybetmişti. Ayrıca 19. sıraya kadar gerilemişti. Eğer ilk 15 içine giremezsek Avrupa kupalarına göndereceğimiz takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek.

Avrupa Ligi'ne kimse gidemeyecek

Yani, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gidecek ve o ekip play-off oynayacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyeceğiz ve Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi de UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.

UEFA ülke puanları sıralamasında son durum

Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında Yunanistan'ı geçerek 15. sıraya yükseldi.
Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında Yunanistan'ı geçerek 15. sıraya yükseldi.

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