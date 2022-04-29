GZT Giresunspor ligde kalmayı garantiledi

Süper Lig'de 35. hafta heyecanı bugün oynanan 2 maçla başladı. Saat 20.30'da başlayan GZT Giresunspor-Adana Demirspor maçı büyük heyecana sahne oldu. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi.

GZT Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Umut Nayir ve 48. dakikada Serginho kaydetti. Bu sonucun ardıdnan GZT Giresunspor puanını 43'e yükseltti. Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.

Kümede kalmayı garantiledi

GZT Giresunspor zorlu maçta Adana Demirspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek bitime 3 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Son iki maçta kaybettiği puanlarla sarsılan Giresun ekibi, böylece derin bir nefes almış oldu.

Süper Lig'in 36. haftasında GZT Giresunspor deplasmanda İzmir ekibi Altay ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.