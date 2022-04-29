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Spor GZT Giresunspor ligde kalmayı garantiledi
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GZT Giresunspor ligde kalmayı garantiledi

Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Çotanaklar karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve ligde kalmayı garantiledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
GZT Giresunspor ligde kalmayı garantiledi
GZT Giresunspor-Adana Demirspor

Süper Lig'de 35. hafta heyecanı bugün oynanan 2 maçla başladı. Saat 20.30'da başlayan GZT Giresunspor-Adana Demirspor maçı büyük heyecana sahne oldu. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi.

GZT Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Umut Nayir ve 48. dakikada Serginho kaydetti. Bu sonucun ardıdnan GZT Giresunspor puanını 43'e yükseltti. Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.

Kümede kalmayı garantiledi

  • GZT Giresunspor zorlu maçta Adana Demirspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek bitime 3 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Son iki maçta kaybettiği puanlarla sarsılan Giresun ekibi, böylece derin bir nefes almış oldu.

Süper Lig'in 36. haftasında GZT Giresunspor deplasmanda İzmir ekibi Altay ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
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