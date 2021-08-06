GZT Giresunspor'a KOÇEL desteği

KOÇEL Çelik Eşya firması, Süper Lig’in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor’la sponsorluk anlaşması imzaladı. İstanbul’da yapılan imza törenine, GZT Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet ve KOÇEL Yönetim Kurulu Başkanı Metin Koç katıldı.

Memleketinin takımına 2014 yılından beri destek vermekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Koç, “KOÇEL olarak GZT Giresunspor’la yollarımız 2014 yılında kesişti. Giresunspor tarihinde kendi ayağıyla, isteğiyle giden belki de ilk sponsor benim” ifadelerini kullandı.

GZT Giresunspor’un uzun süre sonra Süper Lig’e yükselmesini değerlendiren Koç, şunları söyledi: “Asıl zorluk bundan sonra başlıyor. Hep beraber bu sezon takıma bundan önce olmadığı kadar sahip çıkmak zorundayız. Bu sene ligi inşallah iyi bir yerde bitiririz. Bunun için bunca emek verildi. KOÇEL olarak bundan önceki yıllarda olduğu gibi elimizden geldiği sürece her zaman kulübümüzün yanında olacağız.”

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GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ise bu anlaşmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Metin Koç, GZT Giresunspor’un her zaman yanında olmaya çalıştı, teşekkür ediyorum. Spor camiasında sponsor eksikliği ve ihtiyacı çok fazla. Federasyondaki gelirler ve yan gelirler yeterli değil. Bu yüzden sponsorların kulüplere desteği çok önemli” şeklinde konuştu. Transfer süreciyle ilgili sorulan soruları cevaplayan Karaahmet, “Giresunspor doğru zamanda doğru futbolcuları alacak. Planlarımızdan şaşmadan devam ediyoruz” dedi.