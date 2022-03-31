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Spor GZT Giresunsporda Doukara ile yollar ayrıldı
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GZT Giresunspor'da Doukara ile yollar ayrıldı

Yeşil-beyazlı kulüp, Souleymane Doukara'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
GZT Giresunsporda Doukara ile yollar ayrıldı
Doukara bu sezon Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 3 gol attı.

GZT Giresunspor’un deplasmanda Antalyaspor’a 4-1 mağlup olduğu maçtan sonra yeşil-beyazlı futbolcu Souleymane Doukara’nın rakip takım taraftarlara üçlü çektirmesi tepki çekmişti.

Giresunspor Kulübü, 30 yaşındaki golcünün sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "GZT Giresunspor'umuz, profesyonel futbolcu Souleymane Doukara ile olan sözleşmesini, söz konusu futbolcunun 20/03/2022 tarihinde deplasmanda karşılaştığımız Antalyaspor müsabakasının ardından rakip takım tribünlerine giderek gerçekleştirdiği sevinç gösterileri ve sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranışları nedeniyle sözleşmesi tek taraflı olarak feshetmiştir."

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