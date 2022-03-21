GZT Giresunsporlu Doukara’dan tepki çeken kutlama

Süper Lig’in 30. haftasında GZT Giresunspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Rakip takım tribününde üçlü çektirdi
GZT Giresunspor forması giyen Doukara, karşılaşma bittikten sonra eski takımı Antalyaspor’un tribünlerine çıkıp kırmızı-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi, sevinç gösterilerinde bulundu.
- Sosyal medyaya düşen görüntüler Giresunspor taraftarlarının tepkisini çekti. Giresunspor yönetiminin yaşanan olay ile ilgili nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.
GZT Giresunsporlu Souleymane Doukara, dün 4-1'lik Antalyaspor mağlubiyetinin ardından Antalyasporlu taraftarlarla beraber büyük bir sevinç yaşadı.
Doukara, 2018 yılında Antalya forması giymişti. 🎥 @aliemresari pic.twitter.com/o4zrdNO1G3
GZT Giresunsporlu Souleymane Doukara, dün 4-1'lik Antalyaspor mağlubiyetinin ardından Antalyasporlu taraftarlarla beraber büyük bir sevinç yaşadı.