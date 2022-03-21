Spor GZT Giresunsporlu Doukaradan tepki çeken kutlama
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GZT Giresunsporlu Doukara’dan tepki çeken kutlama

GZT Giresunspor’un deplasmanda Antalyaspor’a 4-1 yenildiği maçtan sonra Giresunsporlu futbolcu Souleymane Doukara’nın, kırmızı-beyazlı taraftarlara üçlü çektirmesi tepkiye yol açtı.

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Haber Merkezi İHA
GZT Giresunsporlu Doukara’dan tepki çeken kutlama
Souleymane Doukara

Süper Lig’in 30. haftasında GZT Giresunspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Rakip takım tribününde üçlü çektirdi

GZT Giresunspor forması giyen Doukara, karşılaşma bittikten sonra eski takımı Antalyaspor’un tribünlerine çıkıp kırmızı-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi, sevinç gösterilerinde bulundu.

  • Sosyal medyaya düşen görüntüler Giresunspor taraftarlarının tepkisini çekti. Giresunspor yönetiminin yaşanan olay ile ilgili nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.
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