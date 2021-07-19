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Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz

GZT Giresunspor’un 32 yaşındaki Senegalli golcüsü İbrahima Balde ile 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Douglas, yeşil-beyazlı takımı Süper Lig’de tutmayı hedeflediklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
GZT ​Giresunsporlu futbolcular Balde ve Douglas: Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz
Balde - Douglas

Süper Lig’in yeni ekibi GZT Giresunspor’un Erzurum’da devam eden kampında 32 yaşınadaki Senegalli golcü İbrahima Balde ve 31 yaşınrdaki Brezilyalı defans oyuncusu Douglas açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda taraftarlarıyla bir araya gelecekleri için heyecan duyduklarını dile getiren Balde, ”Tabii ki bu yıl taraftarımızı stadımızda görmek bizim için çok önemli olacak. Onlar bizim için her zaman büyük bir güç. Örneğin, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynarken taraftarımızın olması bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Antrenörlerimiz ve takım arkadaşlarımızla yeni sezona hazırlanmaya çalışıyoruz. Kendimizi en üst seviyede hazır tutmaya çalışıyoruz. Süper Lig’e düşmek için gelmedik. Elimizden geleni yapıp, Süper Lig’de kalarak önümüze bakacağız” dedi.

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Türkiye liginde ilk kez forma giyeceğini belirten Douglas ise, “Süper Lig’de takımımızın belirlediği hedeflere ulaşmak için elimden geleni yapacağım. Benim için de yeni bir rekabet ortamı. Umarım takım olarak iyi bir sezon geçiririz. Bireysel hedefimden çok takımın ne yaptığı önemli. Takım iyi gidiyorsa benim için en önemlisi budur. Bireysel hedeften ziyade hep kolektif olarak düşünüyorum. Takım iyi gittiği sürece ben de demek ki elimden geleni yapıyorum demektir” ifadelerini kullandı.

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