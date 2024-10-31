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Haftanın açılış maçı: Gaziantep FK-Göztepe

Haftanın açılış maçı: Gaziantep FK-Göztepe

11:5131/10/2024, Perşembe
AA
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Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Göztepe yarın Gaziantep'te karşılaşacak.

Göztepe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak. Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Gaziantep FK-Göztepe maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.


Ligde 15 puan ve averajla 6. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 4 galibiyetin hepsine iç sahada ulaştı. Kendi evinde 13 puan toplayan Göztepe'nin dış sahadaki 4 müsabakada ise 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2 puanı bulunuyor.


Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Kubilay Kanatsızkuş'un yanı sıra Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Anthony Dennis ile sarı kart cezalısı Isaac Solet, yarın forma giyemeyecek.


Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında oynamayan Romulo Cardoso'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.


Göztepe'nin en golcü ismi Romulo
Gaziantep FK'ye karşı deplasmanda galibiyeti yok

Süper Lig'de rakibiyle 7. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 7 kez havalandıran İzmir temsilcisi kalesinde 8 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekibin rakibiyle deplasmanda oynadığı 3 maçta galibiyeti bulunmazken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.










#Süper Lig
#Gaziantep FK
#Göztepe

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