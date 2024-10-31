Haftanın açılış maçı: Gaziantep FK-Göztepe

Ligde 15 puan ve averajla 6. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 4 galibiyetin hepsine iç sahada ulaştı. Kendi evinde 13 puan toplayan Göztepe'nin dış sahadaki 4 müsabakada ise 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de rakibiyle 7. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 7 kez havalandıran İzmir temsilcisi kalesinde 8 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekibin rakibiyle deplasmanda oynadığı 3 maçta galibiyeti bulunmazken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.