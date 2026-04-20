Hagi imzayı attı: İşte yeni takımı

Romanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Gheorghe Hagi oldu. Deneyimli isim, imza sonrası yaptığı açıklamada hayatını kaybeden Mircea Lucescu’ya atıfta bulunarak dikkat çekici ifadeler kullandı.
Gheorghe Hagi, Romanya Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak göreve getirildi. Son olarak Farul Constanța’yı çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam, Romanya Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşma kapsamında 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı.
Hagi, imza sonrası düzenlenen basın toplantısında Mircea Lucescu’ya atıf yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Lucescu beni istedi. O benim öğretmenim. Şu anda yaptığım birçok şeyde bana ilham veren adam. Cesurdu, gerçek bir adamdı... Sanırım ondan daha cesur kimse yoktu. Tıpkı Mircea'nın benimle yaptığı gibi, belki de deliliğim sayesinde ben de bir şeyler keşfedeceğim."
Hagi, Romanya Milli Takımı’nın başında temel hedef olarak EURO 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılımı belirledi. Uzun vadeli sözleşme kapsamında 2030’a kadar görev yapacak olan tecrübeli teknik adamın, takımın oyun yapısını yeniden şekillendirmesi ve uluslararası turnuvalarda istikrar sağlaması hedefleniyor.