Hagi imzayı attı: İşte yeni takımı

Gheorghe Hagi, Romanya Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak göreve getirildi. Son olarak Farul Constanța’yı çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam, Romanya Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşma kapsamında 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı.

"Lucescu beni istedi. O benim öğretmenim. Şu anda yaptığım birçok şeyde bana ilham veren adam. Cesurdu, gerçek bir adamdı... Sanırım ondan daha cesur kimse yoktu. Tıpkı Mircea'nın benimle yaptığı gibi, belki de deliliğim sayesinde ben de bir şeyler keşfedeceğim."