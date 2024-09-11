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Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük fedakarlık

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ve İzlanda ile oynadığı Uluslar Ligi karşılaşmalarında forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığına rağmen sahaya çıktığı öğrenildi.

10:47 - 11/09/2024 Çarşamba
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Milli formayı 92 kez giyen Hakan Çalhanoğlu, 19 gol kaydetti.
Milli formayı 92 kez giyen Hakan Çalhanoğlu, 19 gol kaydetti.

Galler ve İzlanda ile karşılaşan A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı fedakarlık ortaya çıktı.


Sabah'ta yer alan habere göre, Galler maçından önce sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu sadece 1 idmana çıkmıştı. Ancak Çalhanoğlu, takımın 10 kişi kalmasından sonra kendisine ihtiyaç olduğu için sakatlığına bakmadan formayı giydi.


Milli futbolcu, İzlanda maçında ise sol adalesindeki ağrıya rağmen 45 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcunun "Gidebildiğim yere kadar oynarım" diyerek sahaya çıktığı belirtildi.




#Hakan Çalhanoğlu
#A Milli Futbol Takımı
#İzlanda
#Galler
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