Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük fedakarlık

Galler ve İzlanda ile karşılaşan A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı fedakarlık ortaya çıktı.





Sabah'ta yer alan habere göre, Galler maçından önce sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu sadece 1 idmana çıkmıştı. Ancak Çalhanoğlu, takımın 10 kişi kalmasından sonra kendisine ihtiyaç olduğu için sakatlığına bakmadan formayı giydi.





Milli futbolcu, İzlanda maçında ise sol adalesindeki ağrıya rağmen 45 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcunun "Gidebildiğim yere kadar oynarım" diyerek sahaya çıktığı belirtildi.











