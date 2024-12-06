Hakan Keleş: 'Buraya galibiyet için gelmiştik'

Keleş, maç öncesinde Trabzonspor’un durumu nedeniyle coşkulu bir oyun beklediklerini belirterek, "İlk bölümde istediğimiz dengeyi sağlayamadık. Daha sonra baskıyı artırdık ve golü bulduk. Pozisyonlara girdik ama pozisyonlar da verdik. Beraberliğin komik ve basit bir penaltıyla geldiğini düşünüyorum. Ardından yediğimiz golle Trabzonspor moral ve motivasyonla üzerimize geldi” dedi.