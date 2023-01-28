Hakan Keleş: Gücümüz yetmedi

"Bizim için kötü oldu. Cezalımız yine var. Zor bizim için. Deplasmandaki maçlarımızda daha iyi oynuyoruz. Alışmamız gerekiyor yoğun trafiğe. Biraz zorluk çekeceğiz ama bu şekilde mücadele etmek zorundayız. Ama inanıyorum oyunculara." ifadelerini kullandı.