Hakan Keleş: Gücümüz yetmedi

Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor evinde Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş yayıncı kuruluşa konuştu.
22:26 . 28/01/2023 Cumartesi
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Hakan Keleş
Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 4-0 mağlup ayrıldı. Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş yayıncı kuruluşa konuştu.
''Zaman zaman ortak olduk''
"Zaman zaman ortak olduk. İyi başladık, çok fazla pozisyon vermedik ama ilk gol, 2. gol, 3. gol kendi hatalarımızda oldu. Ayağımızdaki topu rakibe verdik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Seyircimize galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı. Eksiklerimizi çok aradık. Kaybettik, üzgünüz. Kasımpaşa maçı var, hemen toparlanıp ona hazırlanacağız" dedi.
''Gücümüz yetmedi''
"Galatasaray, oyun gücü ve kadro kalitesi olarak müthiş oynuyor. Bugün de iyi oynadılar. Biraz karşılık vermeye çalıştık ama olmadı. Gücümüz bu kadardı, yetmedi."
"Bizim için kötü oldu. Cezalımız yine var. Zor bizim için. Deplasmandaki maçlarımızda daha iyi oynuyoruz. Alışmamız gerekiyor yoğun trafiğe. Biraz zorluk çekeceğiz ama bu şekilde mücadele etmek zorundayız. Ama inanıyorum oyunculara." ifadelerini kullandı.
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