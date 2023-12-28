Galatasaray'a Faslı yıldızı Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle idmana çıkamayan Ziyech'in ağrılarının devam ettiği öğrenildi.
30 yaşındaki futbolcu, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Ziyech, ligdeki derbide ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
Faslı futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 14 maçta 4 gol atıp 2 asist kaydetti.
Öte yandan Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası için belirlediği aday kadroya çağrıldı. Fildişi Sahilleri’nde düzenlenecek olan turnuva, 13 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Fas’ın turnuvadaki ilk rakibi ise 17 Ocak’ta oynanacak müsabakada Tanzanya olacak.