|
Spor

Galatasaray'da büyük şok: Yıldız isim Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Hakim Ziyech şoku yaşanıyor. Faslı futbolcu derbi kadrosunda yer almadı.

14:46 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 15:36 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ziyech golsüz berabere biten ligdeki derbide forma giymişti.
Ziyech golsüz berabere biten ligdeki derbide forma giymişti.

Galatasaray'a Faslı yıldızı Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle idmana çıkamayan Ziyech'in ağrılarının devam ettiği öğrenildi.


30 yaşındaki futbolcu, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek.


Ziyech, ligdeki derbide ilk 11'de sahaya çıkmıştı.


Faslı futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 14 maçta 4 gol atıp 2 asist kaydetti.




Afrika Uluslar Kupası aday kadrosuna çağrıldı

Öte yandan Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası için belirlediği aday kadroya çağrıldı. Fildişi Sahilleri’nde düzenlenecek olan turnuva, 13 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Fas’ın turnuvadaki ilk rakibi ise 17 Ocak’ta oynanacak müsabakada Tanzanya olacak.








#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Kupa
#Hakim Ziyech
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödeme tarihi belli oldu