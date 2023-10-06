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Spor

Halil Umut Meler Jesus'lu Al Hilal'in maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Pro Lig 9. haftasındaki Al Okhdood-Al Hilal mücadelesinde düdük çalacak.

15:34 . 6/10/2023 Cuma
AA
Al Hilal'in kadrosunda dünyaca ünlü yıldızlar var.

Al Hilal'in kadrosunda dünyaca ünlü yıldızlar var.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) onayıyla yarın oynanacak Al Okhdood-Al Hilal karşılaşmasını yönetecek.


Suudi Arabistan'ın Najran kentindeki Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Stadyumu'ndaki müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.


Konuk ekip Al Hilal, transfer döneminde kadrosuna Neymar, kaleci Bono, Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom ve Mitrovic gibi isimleri dahil etmişti. Suudi ekibinin teknik direktörlüğünü ise Joge Jesus yapıyor.





#Halil Umut Meler
#Suudi Arabistan Ligi
#Al Hilal
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