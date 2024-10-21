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Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev

Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev

10:5021/10/2024, Pazartesi
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Halil Umut Meler
Halil Umut Meler

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica - Feyenoord karşılaşmasını yönetecek.

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica - Feyenoord maçına atandı. TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Portekiz'in Benfica ile Hollanda'nın Feyenoord takımları arasında 23 Ekim 2024 Çarşamba günü oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını yönetecek.

Portekiz'in Lizbon şehrindeki Benfica Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Luca Pairetto VAR, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Catalin Sorin Popa ise AVAR olarak görev yapacak.

#Halil Umut Meler
#Benfica
#Feyenoord

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