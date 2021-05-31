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Hamsik’e 1.5 milyon Euro

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Slovak yıldız Marek Hamsik ile görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, “Teklifimizi ilettik, maaş bütçesi olarak 1.5 milyon Euro belirledik. Şimdi haber bekliyoruz” dedi

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
​Hamsik’e 1.5 milyon euro
Marek Hamsik

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmeyi planlayan Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ederken, bordo-mavili yönetim, Slovak yıldız Marek Hamsik’i renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-mavili kulübün Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın yürüttüğü transfer çalışmaları için görüşmeler sürerken, Slovak futbolcunun ilk etapta 4.5 milyon Euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Geçen hafta yapılan görüşmelerde Hamsik’in menajerlerine Trabzonspor’un maaş barajının 1.5 milyon Euro olduğu ve bunun üzerine çıkılmasının mümkün olmadığı bilgisini verdiklerini belirten Ertuğrul Doğan, haber beklediklerini belirterek, “İlk görüşmemiz sonrasında rakamı 3.5 milyon Euro ya düşürdüler fakat maaş ödemesi olarak böyle bir rakamı vermemiz mümkün değil. Trabzonspor yönetim kurulunun maaş rakamı olarak belirlediği 1.5 milyon Euro’nun üzerine çıkamayız. Bu kararımızı onlara da bildirdik, şimdi cevap bekliyoruz” dedi.

EN DOĞRU KARARI VERECEĞİZ

  • Trabzonspor’da bu sezon gelecek oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan futbolcuların da olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Doğan, “Mümkün olduğunca belirlediğimiz bütçenin dışına çıkmak istemiyoruz. Takımdan ayrılacak oyunculardan gelecek parayla daha iyi bir transfer dönemi geçirmeyi arzu ediyoruz. Şu an için hiçbir oyuncumuzla ilgili kesinleşen bir şey yok. Birçok oyuncumuz için hatırı sayılır kulüplerden teklifler almaya devam ediyoruz. Yönetim kurulu olarak en doğru kararı vererek, Trabzonspor’u gelecek sezon zirve yarışında tutacak bir takım kurmak istiyoruz” diye konuştu.
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