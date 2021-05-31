​Hamsik’e 1.5 milyon euro

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmeyi planlayan Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ederken, bordo-mavili yönetim, Slovak yıldız Marek Hamsik’i renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-mavili kulübün Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın yürüttüğü transfer çalışmaları için görüşmeler sürerken, Slovak futbolcunun ilk etapta 4.5 milyon Euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Geçen hafta yapılan görüşmelerde Hamsik’in menajerlerine Trabzonspor’un maaş barajının 1.5 milyon Euro olduğu ve bunun üzerine çıkılmasının mümkün olmadığı bilgisini verdiklerini belirten Ertuğrul Doğan, haber beklediklerini belirterek, “İlk görüşmemiz sonrasında rakamı 3.5 milyon Euro ya düşürdüler fakat maaş ödemesi olarak böyle bir rakamı vermemiz mümkün değil. Trabzonspor yönetim kurulunun maaş rakamı olarak belirlediği 1.5 milyon Euro’nun üzerine çıkamayız. Bu kararımızı onlara da bildirdik, şimdi cevap bekliyoruz” dedi.

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