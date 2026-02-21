Yeni Şafak
Hasan Şaş'tan yenilgi sonrası Okan Buruk'a sert eleştiri: "Onu yapma hoca!"

Hasan Şaş'tan yenilgi sonrası Okan Buruk'a sert eleştiri: "Onu yapma hoca!"

22:4221/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Hasan Şaş
Hasan Şaş

Galatasaray eski futbolcusu Hasan Şaş, sarı-kırmızılıların TÜMOSAN Konyaspor karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından konuştu. Okan Buruk'un tercihlerini değerlendiren Şaş, "Senin artık 12 tane maçın vardı. Ama bu rotasyonu yapacak olan Okan Hoca. Yapma Okan Hoca." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 23. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı.

Mağlubiyetin ardından sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Hasan Şaş, katıldığı SporOn Youtube kanalında yenilgiyi değerlendirdi.

Hasan Şaş'ın açıklamaları şu şekilde;

“Ligin başlarında olsa 6. 7. hafta kadro rotasyonunu kabul edebiliriz. Madem bu takım ritmini almış buradan devam ederim. Senin artık 12 tane maçın vardı. Ama bu rotasyonu yapacak olan Okan Hoca. Yapma Okan Hoca."

"Peki maça geçtiğimiz zaman. Sacha Boey yok, Singo yok, Abdülkerim yok, Eren yok, Sara yok. Lemina'yı söyledim daha önce. Yunus yok. Sane, rica etsek futbol oynar mısın?"

"Sallai, ya canı çıktı, Icardi gibi santrfor'un var, Sallai santrafor bitiriyor maçı. Bunun açıklamalarını çıksın Okan Hoca yapsın, Icardi'yle ilgili bir şey mi yaşandı? Dün Galatasaray'ın kamp kadrosu düştü, Osimhen var mı yok mu diye baktim. Yok dediler ya, ben dedim geçmiş olsun."




