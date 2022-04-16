Hasek'ten muhteşem ve bir o kadar da ilginç gol TFF 1. Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geliyor. Maça damga vuran olay ise mavi-beyazlı ekibin 26 yaşındaki Çekyalı futbolcusunun attığı muhteşem gol oldu.

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