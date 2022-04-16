Hasek'ten muhteşem ve bir o kadar da ilginç gol

TFF 1. Lig'de 32. hafta heyecanı devam ediyor. Süper Lig'e çıkma yolunda karşılaşmaya üç puan hedefiyle çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geliyor.
Mavi-beyazlı ekip mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamlarken, Çekyalı futbolcu Martin Hasek'in attığı muhteşem gol maça damga vurdu.
- Karşılaşmada 37. dakika oynanırken BB Erzurumspor bir kontra atak yakaladı. Orta saha çizgisinin biraz ilerisinde topla buluşan Martin Hasek yaklaşık 40 metreden topu yerden plase ile klas bir vuruşla kaleye gönderdi. Boluspor kalecisi Selmani topa uzanmasına rağmen gole engel olamadı ve Erzurum ekibi maçta 1-0 öne geçti.