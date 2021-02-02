Spor Hatayspor-Fenerbahçe (CANLI)
SÜPER LİG

Hatayspor-Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'in 23. haftasında lider Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayspor-Fenerbahçe
Hatayspor-Fenerbahçe

Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadelede 1 beraberlik ve 7 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe, 23. haftaya 45 puanla lider giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand, kadroda yer almayacak. Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş ile yeni transfer İrfan Can Kahveci de Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

4 oyuncu sınırda

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, yarın forma giyemeyecek. Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

Fenerbahçe'nin 11'i açıklandı

  • Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Bright, Mert Hakan, Thiam

Hatayspor'un ilk 11'i belli oldu

  • Munir, Billong, Yusuf, Popov, Mesut Çaytemel, Ruben, Aabid, Selim, Traore, Boupendza, Diouf


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