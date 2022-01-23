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Hatayspor ile Rizespor puanları paylaştı

Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada 72 taç atışının kullanılması dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayspor-Rizespor maçı kaç kaç bitti?
Hatayspor-Rizespor karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Alınan bu sonucun ardında Hatayspor puanını 36'ya, Rizespor ise 22'ye yükseltti. Gelecek hafta Hatayspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Rizespor ise sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar

  • 13. dakikada sol kanattan Riberio'nun kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Kahraba'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
  • 14. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda savunmaya çarpan top, az farkla direğin yanından kornere gitti.
  • 21. dakikada Alper Potuk'un soldan kullandığı korner sonrası ön direkte Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
  • 35. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Lobjanidze'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
  • Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar

  • 66. dakikada Atakaş Hatayspor rakip yarı alanının ortasında kaleyi cepheden gören noktadan serbest vuruş kullandı. Lobjanidze'nin ortasında Ribeiro sol çaprazdan kafa vurdu, top kalecide kaldı.
  • 74. dakikada Çaykur Rizespor Yusuf Sarı ile hücum fırsatı buldu. Topu ceza yayına kadar taşıyan Yusuf, yerden penaltı noktasına Deniz Hümmet'e oynadı ancak rakip savunmada Sackey, yatarak müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.
  • 83. dakikada Atakaş Hatayspor'un geliştirdiği atakta Lobjanidze, ceza sahası içi sağ çaprazdan vurdu, top yakın direk tarafından auta gitti.
  • Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.
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