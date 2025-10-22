Yeni Şafak
Hentbolda kadromuz açıklandı

11:2322/10/2025, Çarşamba
AA
Milliler ilk maçını deplasmanda oynayacak.
Milliler ilk maçını deplasmanda oynayacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turunda Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası Elemeleri kadrosu açıklandı.


Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takımın, 19 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:


Ali Emre Babacan, Alper Aydın, Baran Nalbantoğlu Buğra Olgun, Danyel Kaya, Enis Harun Hacıoğlu, Enis Yatkın, Eyüp Arda Yıldız, Halil İbrahim Öztürk, Koray Ayar, Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Can Adanır (Tus Ferndorf), Doruk Pehlivan, Ediz Aktaş (HC Elbflorenz), Genco İlanç (Nilüfer Belediyespor), Görkem Biçer, Ozan Erdoğan (Spor Toto), Sadık Emre Herseklioğlu (HSG Lemgo), Yunus Özmusul (DEPSAŞ Enerji As)


Milliler rakibiyle ilk maçını 29 Ekim'de deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 2 Kasım'da Elazığ'da yapacak.






