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Herkes 27 sanıyordu: Mbemba'nın gerçek yaşı ortaya çıktı

Marsilya'ya transfer olan Demokratik Kongolu futbolcu Chancel Mbemba'nın gerçek yaşının 27 değil de 34 olduğunu gösteren bir belge paylaşıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Herkes 27 sanıyordu: Mbembanın gerçek yaşı ortaya çıktı
Mbemba, Marsilya formasıyla poz verdi.

Porto ile sözleşmesi sona eren ve Fransız ekibi Marsilya'ya imza atan savunma oyuncusu Chancel Mbemba ile ilgili şaşırtan bir bilgi ortaya çıktı.

27 yaşında olduğunu sanılan oyuncunun gerçek yaşının 34 olduğu bildirildi.

Mbemba'nın 1988'li, yani 34 yaşında olduğunu gösteren bir belge paylaşıldı.

Demokratik Kongolu futbolcunun yaşı daha önce de gündem olmuş ve FIFA konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

  • Mbemba'nın adı bu transfer döneminde Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılmıştı.

İşte oyuncunun 34 yaşında olduğunu gösteren o belge:


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