2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Arnavutluk'un gollerini 11. dakikada Laçi ve 90+5. dakikada Gjasula kaydetti. Hırvatların golleri, 74. dakikada Kramaric ve 76. dakikada Gjasula'dan (k.k.) geldi.

Bu sonuçla iki takım da turnuvadaki ilk puanlarını aldı.