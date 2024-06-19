Spor

Hırvatistan-Arnavutluk: 2-2

EURO 2024'te Hırvatistan ile Arnavutluk'u karşı karşıya getiren ve gol düellosuna sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Hırvatistan-Arnavutluk maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

18:01 - 19/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Luka Modric, orta sahada rakipleriyle girdiği mücadelede yerde kaldı.
Luka Modric, orta sahada rakipleriyle girdiği mücadelede yerde kaldı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.


Arnavutluk'un gollerini 11. dakikada Laçi ve 90+5. dakikada Gjasula kaydetti. Hırvatların golleri, 74. dakikada Kramaric ve 76. dakikada Gjasula'dan (k.k.) geldi.


Bu sonuçla iki takım da turnuvadaki ilk puanlarını aldı.


Hırvatistan'da Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, 90 dakika forma giydi. Arnavutluk'ta Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj 85 dakika oynarken, Beşiktaşlı Ernes Muçi ise süre almadı.


Hırvatistan gruptaki son maçında İtalya ile, Arnavutluk ise İspanya ile karşılaşacak



Hırvatistan 2-2 Arnavutluk maç özetini izlemek için



#EURO 2024
#Hırvatistan
#Arnavutluk
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