2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
Arnavutluk'un gollerini 11. dakikada Laçi ve 90+5. dakikada Gjasula kaydetti. Hırvatların golleri, 74. dakikada Kramaric ve 76. dakikada Gjasula'dan (k.k.) geldi.
Bu sonuçla iki takım da turnuvadaki ilk puanlarını aldı.
Hırvatistan'da Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, 90 dakika forma giydi. Arnavutluk'ta Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj 85 dakika oynarken, Beşiktaşlı Ernes Muçi ise süre almadı.
Hırvatistan gruptaki son maçında İtalya ile, Arnavutluk ise İspanya ile karşılaşacak