Merakla beklenen maçta kazanan çıkmadı.
Hollanda, EURO 2024 D Grubu karşılaşmasında Fransa ile karşı karşıya geldi.
Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
İlk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kylian Mbappe, yedekler arasında maçı tamamladı.
Bu sonucun ardından Fransa ile Hollanda puanını 4'e yükseltti.
D Grubu son hafta karşılaşmasında Hollanda - Avusturya ile Fransa - Polonya maçları oynanacak.
HOLLANDA - FRANSA MAÇ SONUCU
HOLLANDA - FRANSA MAÇ SONUCU
HOLLANDA - FRANSA MAÇ ÖZETİ
HOLLANDA - FRANSA MAÇ ÖZETİ
EURO 2024 PUAN DURUMU
EURO 2024 PUAN DURUMU
#Fransa
#Hollanda
#EURO 2024
2 saat önce