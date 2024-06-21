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Spor

D Grubu karşılaşmasında Fransa ile Hollanda berabere kaldı |ÖZET

EURO 2024 D Grubu karşılaşmasında Hollanda ile Fransa 0-0 berabere kaldı. İlk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kylian Mbappe, yedekler arasında maçı tamamladı. Fransa ile Hollanda puanını 4'e yükseltti. Hollanda - Fransa maçının özetine ve EURO 2024 puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:53 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 23:56 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Merakla beklenen maçta kazanan çıkmadı.
Merakla beklenen maçta kazanan çıkmadı.

Hollanda, EURO 2024 D Grubu karşılaşmasında Fransa ile karşı karşıya geldi.


Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.


İlk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kylian Mbappe, yedekler arasında maçı tamamladı.


Bu sonucun ardından Fransa ile Hollanda puanını 4'e yükseltti.


D Grubu son hafta karşılaşmasında Hollanda - Avusturya ile Fransa - Polonya maçları oynanacak.


HOLLANDA - FRANSA MAÇ SONUCU


HOLLANDA - FRANSA MAÇ ÖZETİ

Hollanda - Fransa maçının özetini izlemek için


EURO 2024 PUAN DURUMU


#Fransa
#Hollanda
#EURO 2024
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