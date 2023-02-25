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Spor

Houston Rockets Başantrenörü Silas Alperen Şengün'ü övdü

Amerikan Basketbol NBA ekibi Houston Rockets'ın başantrenörü Stephen Silas, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sahip olduğu yeteneklerle takımı yönlendiren ve hücumda sorumluluk verdikleri bir oyuncu haline geldiğini söyledi.

14:49 . 25/02/2023 Cumartesi
AA
Alperen Şengün bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Alperen Şengün bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Başantrenör Silas, Rockets forması giyen Alperen Şengün'ün performansı ve deprem yardımları hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu.


Alperen'in oyununu özellikle hücum anlamında zaman geçtikçe geliştirmeye devam ettiğini vurgulayan Silas, "Bu sezon hücumda sorumluluk verdiğimiz bir oyuncu oldu. Eskiden sadece bazı oyuncularla eşleştirmeyi tercih ettiğimiz veya kenardan getirmeyi düşündüğümüz bir oyuncuydu. Şimdi ise takım adına tam sahada ya da pota altında topu daha çok elinde tutan ve oyunu yönlendiren bir basketbolcu haline geldi." ifadelerini kullandı.


Genç oyuncuların her zaman sıkı çalışmaları gerektiğini belirten Silas, "Arkası dönük pivot pozisyonlarında sayı atmak veya takım arkadaşlarının skor üretmesine yardımcı olmak için yeteneklerinin avantajını kullanıyor. Sahip olduğu yetenek ve yarattığı fırsatlarla takımın daha üretken olmasını sağlıyor. Geçen sezon kenardan oyuna dahil oluyordu ama bu sezon takımımızın hücumunda önemli bir role sahip. Bu sayede sayı, ribaunt ve asist olarak takıma daha fazla katkı sağlıyor. Bu sezon yaptığı "triple-double" ve ortaya koyduğu diğer maç performansları da bunu gösteriyor." diye konuştu.


Alperen ile geliştirmesi gereken noktalar üzerinde konuştuklarını dile getiren ABD'li çalıştırıcı, "Savunmasında geliştirmesi gereken noktalar var. Takımın ilk 5'inde yer alan bir oyuncu, savunma anlamında da iyi olmalı ve yerini korumalı. Bu konuda daha iyi olabilir. Ancak genel olarak bakacak olursak ligde ikinci senesi. Henüz 20 yaşında ve gayet iyi bir iş çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.


"Nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu gösterdi"

Stephen Silas, Alperen Şengün'ün Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yaptığı yardımlarla nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti.


Takımdaki diğer oyuncular, teknik heyet ve Rockets organizasyonunun da para toplayarak Alperen'in çabalarına destek verdiğini aktaran Silas, "Deprem olduğu anda ailesinden birinin zarar görmediğini öğrendik ve bu bizi mutlu etti. Depremden sonra yaptıklarıyla nasıl bir karaktere sahip olduğunu daha da iyi gördük. Şöhretini ve insanlar üzerindeki olumlu etkisini, yardıma ihtiyacı olan kişilere fayda sağlamak için kullandı. 20 yaşındaki insanlar genelde o yaşlarda başkalarından çok kendilerini düşünür ama o sorumluluk alarak insanlara yardım etti. Onlar için bağış topladı. Eminim daha fazla şey yapmak istiyor ama basketbol sezonunun ortasındayız. Çevresindekilere nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu gösterdi. O insanları, insanlar da onu seviyor ve bu karşılıklı sevgi bir araya geldiğinde güzel şeyler ortaya çıktı." dedi.


#Alperen Şengün
#NBA
#Houston Rockets
14 dakika önce
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Houston Rockets Başantrenörü Silas Alperen Şengün'ü övdü
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