|
Spor

Houston Rockets Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Mavericks'e yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Dallas Mavericks'e 121-115 mağlup oldu.

12:42 - 29/11/2023 Çarşamba
AA
Alperen Şengün

Alperen Şengün

NBA'de sezon içi turnuvasına 8 maçla devam edildi. Rockets, Alperen Şengün'ün 31 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistlik performans sergilediği ve takımının en skorer oyuncusu olduğu maçta Mavericks'i 6 farkla yenildi. Mavericks'te Luka Doncic'in 41 sayı, 9'ar ribaunt ve asisti galibiyet getirdi.


Antetokounmpo ve Lillard'dan toplamda 65 sayı

Sezon içi turnuvasında; Milwaukee Bucks, deplasmanda Miami Heat'i 131-124 yendi. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı ve Damian Lillard ise 32 sayı atarak toplamda 65 sayı kaydetti. Miami Heat'te Bam Adebayo ise 31 sayı atmasına rağmen bu performans galibiyet için yeterli olmadı.


Sonuçlar:

Boston Celtics-Chicago Bulls: 124-97

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 115-103

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 128-105

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 124-131

New York Knicks-Charlotte Hornets: 115-91

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 106-103

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 121-115

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 124-123


Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

New York Knicks-Milwaukee Bucks

Boston Celtics-Indiana Pacers

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings




#NBA
#Basketbol
#Alperen Şengün
#Houston Rockets
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Malatya AK Parti belediye başkan adayları isim listesi temayül yoklaması sonuçları ile netleşiyor: İşte ilçe ilçe belediye başkan aday adayları