Houston Rockets Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Mavericks'e yenildi

NBA'de sezon içi turnuvasına 8 maçla devam edildi. Rockets, Alperen Şengün'ün 31 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistlik performans sergilediği ve takımının en skorer oyuncusu olduğu maçta Mavericks'i 6 farkla yenildi. Mavericks'te Luka Doncic'in 41 sayı, 9'ar ribaunt ve asisti galibiyet getirdi.

Sezon içi turnuvasında; Milwaukee Bucks, deplasmanda Miami Heat'i 131-124 yendi. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı ve Damian Lillard ise 32 sayı atarak toplamda 65 sayı kaydetti. Miami Heat'te Bam Adebayo ise 31 sayı atmasına rağmen bu performans galibiyet için yeterli olmadı.