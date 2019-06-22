Hugo Rodallega Denizlispor'a transfer oldu

Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega transferini sosyal medya hesabından açıkladı. Yeşil-siyahlı ekip, önümüzdeki günlerde oyuncuya imza attıracak.
Trabzonspor’la sözleşmesi biten oyuncu ile daha önce Denizli’de görüşen yönetim, bugün oyuncuyla ön protokol imzaladı.
33 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Ege temsilcisine basın önünde imza atması bekleniyor. Rodellega ile 1+1 yıllığına anlaşıldığı öğrenildi.
Denizlispor, Hugo Rodallega transferini Akhisarspor formalı fotoğrafıyla paylaşmayı tercih etti. pic.twitter.com/BOKE1YjJnp
Denizlispor, Hugo Rodallega transferini Akhisarspor formalı fotoğrafıyla paylaşmayı tercih etti. pic.twitter.com/BOKE1YjJnp— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 22 Haziran 2019
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