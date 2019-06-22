SÜPER LİG

Hugo Rodallega Denizlispor'a transfer oldu

Trabzonspor'la sözleşmesi biten Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor ile anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rrodallega, Süper Lig kariyerinde 122 maça çıkarken 49 gol attı 7 de asist yaptı.

Rrodallega, Süper Lig kariyerinde 122 maça çıkarken 49 gol attı 7 de asist yaptı.

Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega transferini sosyal medya hesabından açıkladı. Yeşil-siyahlı ekip, önümüzdeki günlerde oyuncuya imza attıracak.

Trabzonspor’la sözleşmesi biten oyuncu ile daha önce Denizli’de görüşen yönetim, bugün oyuncuyla ön protokol imzaladı.

33 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Ege temsilcisine basın önünde imza atması bekleniyor. Rodellega ile 1+1 yıllığına anlaşıldığı öğrenildi.

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