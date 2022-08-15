Hull City'i tanıdık bir futbolcu sırtlıyor

Spor

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcu için dikkati çeken yorum: Anadolu'da onun gibi 20 tane var

Alanayaspor-Beşiktaş maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlı takımın teknik direktör Valerien Ismael ve mücadelenin hakemi Yasin Kol'un performansını eleştirdi. Dilmen ayrıca Beşiktaş'ta oyuna sonradan giren Montero için, "Anadolu'da onun gibi 20 tane var" dedi.