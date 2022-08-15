Hull City'i tanıdık bir futbolcu sırtlıyor

Denizlispor'un Süper Lig'de yer aldığı 2019-2020 sezonunda takımda Portekiz takımı Vitoria Guimaraes'ten kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı forvet Estupinan, Türkiye macerasını lig ve kupada 33 maçta 14 golle bitirdi.
Denizlispor'un bonservisini alamadığı Estupinan, son 2 sezonu Guimares'te geçirdikten sonra bu sezon başında ülkemizden Ozan Tufan, Doğukan Sinik gibi Hull City'nin yolunu tuttu.
Teknik direktörlüğünü de Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Şota Arveladze'nin yaptığı İngiliz ekib, ligin ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, ilk 11'in bankolarından eski Denizlisporlu Estupinan, 2-1 kazanılan son Norwich City maçında takımının gollerini atarak 3 puanının mimarı oldu.