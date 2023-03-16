Hüseyin Eroğlu: Liderliğimiz tesadüf değil

Liderliğe tesadüfen gelmediklerini belirten Eroğlu, “Liderliğe giden süreçte birçok işi doğru yapıyoruz. 1 Nisan’a kadar 4 maçımız kaldı. Ligdeki her maç çok zor. Her takımın birbirinden puan alabileceğinin farkındayız. Bu hafta sonu oynayacağımız Gençlerbirliği de çok köklü bir camia. İlk yarıyı kötü geçirdiler ama ikinci yarıda yaptıkları transferler ile kendilerine değer kattılar. Her rakibe saygı duyuyoruz ama biz de güçlü bir ekibiz. Liderliğe yükseldik. Bu liderliğe tesadüfen gelmedik. Birçok istatistikte lig lideriyiz. Son maçımızı 5-0 kazanarak lider olduk. İnşallah sezon sonunda bu liderliği hep beraber eğlenerek kutlarız” dedi.

Hedefe adım adım ilerlediklerini ifade eden Eroğlu, “Deplasmana gideceğiz. 3 puanla dönmeyi planlıyoruz. Zeki Yavru ve Yusuf Abdioğlu kırmızı kart cezalısı. Barış Alıcı’nın da bir sakatlığı var. Normalde milli maç arasıydı ama lig fikstürünün sıkışması nedeniyle ligimizde maç oynanıyor. Laura da 2 maçlık periyotta milli takıma gidecek. Milli takıma gidecek oyuncularımızın yeri dolacaktır. Çünkü bir sistem takımıyız. Bu süreçte tüm oyuncularımızdan verim almaya çalışacağız. Saha içerisinde oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden kurguladığımız bir gücümüz var. Tüm oyuncularımız da bunu ezberledi ve uyguluyor. Bundan sonraki süreçte oyuncularımızı daha verimli kullanmak, sakatlık riski olanları koruyup, her maçı da kazanmak istiyoruz” diye konuştu.