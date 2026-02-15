Yeni Şafak
Hyeon-Gyu Oh Beşiktaş tarihine geçti

Hyeon-Gyu Oh Beşiktaş tarihine geçti

20:5515/02/2026, Pazar
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Hyeon-Gyu Oh (9) attığı golün ardından sevinç yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Hyeon-Gyu Oh (9) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-Gyu Oh, siyah-beyazlı formayla gösterdiği başlangıçla adını kulüp tarihine şimdiden yazdırdı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'le deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta, Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh maça ilk 11'de başladı.

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz hafta Alanyaspor maçının ardından Başakşehir'i de boş geçmedi.

Opta verilerine göre Oh, Süper Lig'de Ailton'dan (2005/06) bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk iki maçta da gol atan ilk santrfor oldu.



#Süper Lig
#Beşiktaş
#Hyeon-Gyu Oh
