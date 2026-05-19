Mauro Icardi’nin menajeri Elio Pino, başkan Dursun Özbek ile yapılan sözleşme görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Mauro Icardi’nin Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Yıldız futbolcunun menajeri Elio Pino, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile sözleşme görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.
“Başkan Dursun Özbek ile bir toplantımız oldu. Sözleşme uzatmasıyla ilgili bazı engeller var. Görüşmeler devam ediyor.”
2022-23 sezonunda Galatasaray'a önce kiralık sonraki sezon bonservisiyle PSG'den katılan Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla toplam 134 karşılaşmada forma giyerken 77 gol atıp, 25 asistlik performans sergiledi. Icardi, Galatasaray'da 4 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.