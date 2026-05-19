Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Icardi - Dursun Özbek görüşmesi sonuçlandı

Icardi - Dursun Özbek görüşmesi sonuçlandı

13:5219/05/2026, Salı
G: 19/05/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mauro Icardi
Mauro Icardi

Mauro Icardi’nin menajeri Elio Pino, başkan Dursun Özbek ile yapılan sözleşme görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi’nin Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Yıldız futbolcunun menajeri Elio Pino, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile sözleşme görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Icardi’nin kontrat durumuna ilişkin konuşan gazeteci Ferhat Kızıltaş'a konuşan Pino, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Başkan Dursun Özbek ile bir toplantımız oldu. Sözleşme uzatmasıyla ilgili bazı engeller var. Görüşmeler devam ediyor.”

2022-23 sezonunda Galatasaray'a önce kiralık sonraki sezon bonservisiyle PSG'den katılan Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla toplam 134 karşılaşmada forma giyerken 77 gol atıp, 25 asistlik performans sergiledi. Icardi, Galatasaray'da 4 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.



#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Dursun Özbek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ güncel baraj doluluk seviyesi (19 Mayıs 2026)