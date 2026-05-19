Mauro Icardi’nin Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Yıldız futbolcunun menajeri Elio Pino, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile sözleşme görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

“Başkan Dursun Özbek ile bir toplantımız oldu. Sözleşme uzatmasıyla ilgili bazı engeller var. Görüşmeler devam ediyor.”