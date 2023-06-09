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Spor

Icardi için devler sırada

Galatasaray'da adeta küllerinden doğan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye birçok dev kulüp talip oldu.

09:39 . 9/06/2023 Friday
Yeni Şafak
Icardi, ligde attığı 22 golle şampiyonlukta başrolü oynadı.

Icardi, ligde attığı 22 golle şampiyonlukta başrolü oynadı.

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koyan Mauro Icardi için sarı-kırmızılı yönetim, Paris Saint-Germain ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu transferi sponsorların desteğiyle bitirmeyi planlayan Galatasaray'ın önündeki en büyük engel ise birçok dev kulübün Icardi için devreye girmesi.


Lewandowski'nin boşluğunu dolduramayan Bayern Münih, Icardi'ye durumunu sordu ve mali şartları hakkında bilgi aldı. Marka golcü arayan Bayern Münih'in PSG'ye teklif yapıp yapmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.


Bir diğer taraftan İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da da taraftarlar Icardi'nin transfer edilmesi için kampanya başlattı.




#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Bayern Münih
#Roma
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