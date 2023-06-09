Icardi için devler sırada

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koyan Mauro Icardi için sarı-kırmızılı yönetim, Paris Saint-Germain ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu transferi sponsorların desteğiyle bitirmeyi planlayan Galatasaray'ın önündeki en büyük engel ise birçok dev kulübün Icardi için devreye girmesi.