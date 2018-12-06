Süper Lig’in en golcü savunma oyuncularından olan Trabzonspor’un sol beki Filip Novak, kulübün dergisine verdiği ropörtajda iddialı açıklamalarda bulundu. Ülkesinde profesyonel futbol yaşantısına başladığı Zlin takımında birçok maçta santrfor olarak oynayıp çok sayıda gol attığını aktaran Novak, “Gol atmak isteyen, en kötü ihtimalle o aksiyon alanı içinde yer almayı arzulayan bir oyuncuydum. Bu değişim Jablonec takımında başladı. Takımda yaşanan sakatlıkların ardından sol bek pozisyonu için oyuncu arayışı başladı. Teknik heyet bende karar kıldı” diye konuştu.

ADIM ADIM GİTMEMİZ GEREKİYOR

28 yaşındaki Çek savunma oyuncusu, iyi bir takım olduklarını söyleyerek, “Adım adım gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kulübümüzün her kulvarda başarılı olması, her çıktığı müsabakada galibiyet alması ve zirveye oynaması gerekir. Benim beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek. Bunun için büyük mücadele vermek gerekiyor” dedi.

TARAFTAR BİZİ ÇILGINCA DESTEKLİYOR

Çok özel taraftarlara sahip olduklarını da vurgulayan Novak, “Bize inanılmaz destek veriyorlar. Çok uzak deplasmanlara gittiğimizde bile kendilerine ayrılan alanı doldurup bizi çılgınca destekliyorlar. Daha önce oynadığım takımların taraftarları da iyiydi ancak Trabzonspor taraftarları çok özel. ‘Bize Her Yer Trabzon’ kavramının altını tamamen doldurabiliyorlar. Özellikle İstanbul takımlarıyla oynadığımız maçlarda stadyumumuzda inanılmaz bir atmosfer oluşturuyorlar. Maçlardan sonra kulaklarımızda çınlama oluşuyor” ifadelerini kullandı.