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Spor

İki Premier Lig ekibi Arda Güler'in peşinde: Bir dünya yıldızına dönüşebilir

İngiliz basını, Arsenal ve Newcastle United'ın Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'i istediğini yazdı.

09:35 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 maçta 6 gol atıp 4 de asist kaydetti.

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 maçta 6 gol atıp 4 de asist kaydetti.

Fenerbahçe'de sergilediği performansla herkesin beğenisini kazanan Arda Güler, İngiltere'den hitc.com internet sitesi tarafından mercek altına alındı. 18 yaşındaki futbolcunun peşinde birçok kulübün bulunduğu belirtilirken, Premier Lig'den Arsenal ve Newcastle United'ın da Arda'yı istediği ifade edildi.


Analizde, "Arda Güler tercihini İngiltere'den yana kullanırsa kısa sürede bir dünya yıldızına dönüşebilir, inanılmaz bir potansiyeli var. Sürekli göz önünde olabileceği bir ligde performansını kısa sürede yükseltebilir. Maçlarını her hafta Avrupa'nın önemli takımlarının gözlemcileri takip ediyor. Fenerbahçe, ona 10 numaralı formayı emanet etti. Sadece bu hareket bile Arda'nın sıradan futbolcu olmadığını gösteriyor. A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasına girmesi sürpriz olmayacak" denildi.





#Fenerbahçe
#Arda Güler
#Premier Lig
1 saat önce
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