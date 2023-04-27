İki Premier Lig ekibi Arda Güler'in peşinde: Bir dünya yıldızına dönüşebilir

Fenerbahçe'de sergilediği performansla herkesin beğenisini kazanan Arda Güler, İngiltere'den hitc.com internet sitesi tarafından mercek altına alındı. 18 yaşındaki futbolcunun peşinde birçok kulübün bulunduğu belirtilirken, Premier Lig'den Arsenal ve Newcastle United'ın da Arda'yı istediği ifade edildi.

Analizde, "Arda Güler tercihini İngiltere'den yana kullanırsa kısa sürede bir dünya yıldızına dönüşebilir, inanılmaz bir potansiyeli var. Sürekli göz önünde olabileceği bir ligde performansını kısa sürede yükseltebilir. Maçlarını her hafta Avrupa'nın önemli takımlarının gözlemcileri takip ediyor. Fenerbahçe, ona 10 numaralı formayı emanet etti. Sadece bu hareket bile Arda'nın sıradan futbolcu olmadığını gösteriyor. A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasına girmesi sürpriz olmayacak" denildi.