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İlkay’dan memleketinin takımına videolu destek

İngiltere Premier Lig’de Aston Villa’ya attığı iki golle takımı Manchester City’i şampiyonluğa taşıyan dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, memleketi Balıkesir’in Dursunbey ilçesinin altyapı futbol takımına destek olmaya devam ediyor. Gündoğan gönderdiği video mesajla gençlere olan desteğini yineledi.

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Haber Merkezi İHA
İlkay’dan memleketinin takımına videolu destek
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Manchester City’de forma giyen ve geçtiğimiz hafta sonu oynanan Aston Villa maçında attığı iki golle takımını Premier Lig’de şampiyonluğa taşıyan İlkay Gündoğan, Dursunbey Belediyespor altyapı takımına desteğini sürdürüyor.

Balıkesir Bölgesi U16 Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Dursunbey Belediyespor altyapı takımı, play-off mücadelelerinde rakiplerini eleyerek Balıkesir’i Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek olan iki takımdan biri oldu. Uşak’ta gerçekleşecek olan Türkiye Şampiyonası öncesi U16 takımında mücadele edecek olan genç futbolculara gönderdiği video mesajla başarı dileyen Gündoğan, “Türkiye U16 Futbol Şampiyonası’nda Balıkesir’i temsil edecek olan memleketimin takımı Dursunbey Belediyesporlu genç kardeşlerimi tebrik ederim. Şampiyonada başarılar dilerim” dedi.

Dursunbey Belediyespor altyapı takımının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, “Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan genç futbolculara desteğini hiç esirgemeyen İlkay Gündoğan abileri video mesaj gönderdi. Aston Villa’ya attığı 2 golle dünyada adından söz ettiren süper star İlkay Gündoğan’ın, Premier Lig şampiyonluğu kutlamalarının arasında memleketimizin çocuklarını unutmaması bizleri mutlu etti” denildi.
İlkay Gündoğan memleketinin takımı olan Dursunbey Belediyespor altyapı takımına 8 yıldan bu yana destek veriyor.

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