2 Lig'de şike depremi: İki kaleci hakkında adli süreç başlatıldı

Dünya

İspanya'da Anayasa Mahkemesi'nin bloke kararı devlette krize yol açtı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke tarihinde bir ilke imza atarak henüz parlamento sürecindeki bir yasa tasarısını bloke eden ve devletin yasama, yürütme, yargı organlarının çalışmasında krize yol açan Anayasa Mahkemesi'nin kararını eleştirdi.