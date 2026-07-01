İngiltere - Demokratik Kongo CANLI TRT 1 İZLE || İngiltere - Demokratik Kongo maçı saat kaçta, hangi kanalda, frekans bilgileri ne?

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda heyecan, turnuvanın şampiyonluk adaylarından İngiltere ile turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atan Demokratik Kongo arasındaki dev randevuyla katlanıyor. İki ülke, futbol tarihlerinde ilk kez bugün saat 19.00'da Atlanta Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki, İngiltere - Demokratik Kongo maçı hangi kanalda, frekans bilgileri ne? İşte İngiltere - Demokratik Kongo canlı izleme linki…
2026 Dünya Kupası son 32 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden İngiltere, Demokratik Kongo ile 1 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da Atlanta Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh yönetecek.
L Grubu'nda ilk maçında Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla mağlup eden İngiltere, grubun ikinci maçında Gana ile 0-0 berabere kaldı. Son grup maçında güçsüz rakibi Panama'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve son 32 turuna yükselmeye hak kazandı. Tarihinde 17 kez Dünya Kupası'na katılan İngiltere, bu 17 turnuvanın 14'ünde gruplardan çıkmayı başardı.
Demokratik Kongo ise K Grubu'ndaki ilk maçında grubun favorisi Portekiz ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya sürpriz bir başlangıç yaptı. İkinci maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup olan Demokratik Kongo, son grup maçında Özbekistan'ı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna kalmaya hak kazandı. 1974 yılında Zaire adıyla ilk kez katıldığı turnuvada gruplardan çıkamayan Kongo, 2026 yılında ikinci kez katıldığı Dünya Kupası'nda ilk kez gruptan çıkmayı başardı.
İngiltere ile Demokratik Kongo tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İngiltere'de gözler, son oynanan Panama maçında attığı golle İngiltere tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu olan Harry Kane'de olacak. Yıldız forvetin yanında 3 Aslanlar'ın kadrosunda Bukayo Saka, Declan Rice, Anthony Gordon, Noni Madueke ve Jude Bellingham gibi birçok yıldız isim bulunuyor.
Demokratik Kongo'da ise Yoane Wissa, Cedric Bakambu ve Aaron Wan-Bissaka öne çıkarken, ülkemizde forma giymiş Gael Kakuta, Theo Bongonda, Simon Banza, Meschack Elia ve Arthur Masuaku gibi isimler de kadroda yer alıyor.
İNGİLTERE - DEMOKRATİK KONGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İngiltere - Demokratik Kongo maçı saat bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
İNGİLTERE - DEMOKRATİK KONGO MAÇ KADROSU
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