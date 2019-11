İngiltere'nin konuştuğu adam Çağlar Söyüncü

Leicester City'nin sezon başında Harry Maguire'yi satmasının ardından ilk 11'e dahil olan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Milli takımda sergilediği performansın ardından Leicester City'de de taraftarların en sevdiği futbolculardan biri haline geline 23 yaşındaki stoper bugün de Crystal Palace'ı 2-0 yendikleri deplasmanda takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

İngiltere'de gündem haline gelen Çağlar Söyüncü için İngiliz efsane oyuncu Gary Lineker de attığı tweette "Çağlar Söyüncü öncülük ediyor, bu sezon mükemmel" ifadesini kullandı.

Get in! Çağlar Söyüncü gives @lcfc the lead. He’s been brilliant this season. 💥 — Gary Lineker (@GaryLineker) 3 Kasım 2019

Çağlar Söyüncü'nün takımını 1-0 öne geçiren golü;

The Turkish Wall: Çağlar Söyüncü! 🇹🇷 pic.twitter.com/5Sss7TCXn0 — Panenka Video (@panenkavideo) 3 Kasım 2019

Çağlar Söyüncü Crystal Palace maçının yıldızı seçildi;