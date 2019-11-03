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İngiltere'nin konuştuğu adam Çağlar Söyüncü

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Leicester City'nin Crystal Palace'ı deplasmanda 2-0 yendiği maçta takımını öne geçiren golü attı. Harry Maguire'in Manchester United'a transferi sonrasında forma şansı bulan ve İngiliz yıldızı aratmayan 23 yaşındaki defans oyuncusu, Ada'da sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağlar Söyüncü, Crystal Palace deplasmanında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Çağlar Söyüncü, Crystal Palace deplasmanında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Fotoğraf: DAVID KLEIN

Leicester City'nin sezon başında Harry Maguire'yi satmasının ardından ilk 11'e dahil olan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Milli takımda sergilediği performansın ardından Leicester City'de de taraftarların en sevdiği futbolculardan biri haline geline 23 yaşındaki stoper bugün de Crystal Palace'ı 2-0 yendikleri deplasmanda takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

İngiltere'de gündem haline gelen Çağlar Söyüncü için İngiliz efsane oyuncu Gary Lineker de attığı tweette "Çağlar Söyüncü öncülük ediyor, bu sezon mükemmel" ifadesini kullandı.

Çağlar Söyüncü'nün takımını 1-0 öne geçiren golü;

Çağlar Söyüncü Crystal Palace maçının yıldızı seçildi;

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