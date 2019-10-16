İran’da Barış Pınarı Harekatı’nı destekleyen futbolcuya men cezası

İran Futbol Federasyonu’nun yayımladığı bildiride, Traktör ve Sanatı Nefti Abadan oyuncularına sahadan men cezası verildiğini duyurarak, "Traktör takımının oyuncusu Mehdi Babri’nin sosyal medyadaki sportmenliğe aykırı paylaşımı ve Sanatı Nefti Abadan takımının oyuncusu Sirvan Kurbani’nin hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle her iki oyuncuya geçici olarak sahalardan men cezası verildi" ifadelerine yer verdi.

Gelen tepkiler üzerine sildi

Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Babri, sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış ve gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

Babri'ye hakaret eden Sanatı Nefti Abadan oyuncusu Sirvan Kurbani'ye de aynı cezanın verildiği belirtilen açıklamada, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin kesin karar için disiplin kuruluna sevk edildikleri duyuruldu.

Mehmetçik'ten milli sporculara mesaj var Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na milli sporcularımızdan büyük bir destek gelmişti.Özellikle Avrupa'da hedef tahtasına oturtulmalarına rağmen gösterdikleri başarılar sonrasında milli sporcularımız asker selamı vererek, kahraman Mehmetçiklere destek olduklarını göstermişlerdi.Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kahraman askerlerimiz, milli sporcularımıza destek mesajı gönderdi.Kahraman askerlerimizin mesajı şu şekilde:"Şampiyon olan milli sporcularımız ve Milli Takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selam olsun.""MehmetçiğeSelamGönder" etiketiyle Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçik'e yönelik sosyal medyada destek kampanyası başlatıldığı öğrenildi.Video: Tel Abyad'daki askerlerimizden asker selamı veren Milli Takım ve sporculara mesajFransızlar asker selamına sansür uyguladıEURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımız deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmada Kaan Ayhan'ın attığı golden sonra tribünlere koşan Millilerimiz, mücadeleyi takip eden taraftarlarla beraber asker selamı vererek golü kutladılar. Arnavutluk maçının son dakikasında bulduğumuz golden sonra da asker selamı vererek golü kutlayan oyuncularımız, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize de destek yolladılar.Fransız rejisini bu anları göstermemesi ise büyük tepkilere neden oldu. Fransa'nın attığı golden sonra sevinçlerini uzun uzun gösteren reji, Millilerimizin golünden sonra direkt yedek kulübesini gösterdi.Fransa Spor Bakanı Maracineanu, milli futbolcularımızın Mehmetçik'e destek amacıyla verdiği asker selamı nedeniyle UEFA'ya yaptırım çağrısında bulundu──Maracineanu'nun bu çıkışı, Fransızların ikiyüzlü tutumunu gözler önüne serdi.https://t.co/X7Lrk4DRxj— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 15, 2019 Soruşturma başlatıldıUEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı. Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.Fransız Spor Bakanı'nın Milli Takımımızın golden sonraki asker selamına yönelik açıklamalarına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu cevap verdi. Bakan Kasapoğlu, "Mehmetçik'e olan selamı başka yöne çevirmek isteyenler var. Fransız bakanın bu yönde UEFA'ya bir şikayet konusu var. Şikayette bulunmuşlar. Tabii sahadaki başarısızlığı masa başı bir takım oyunlarla, başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini ben ifade etmek istiyorum. UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransız mevkidaşının skandal çağrısına cevap verdi🗣"Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar"https://t.co/xoJBYDPlrU— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 15, 2019 'Soruşturma tamamen politik'Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, yenisafak.com Spor Servisi'ne yaptığı açıklamada, "Bunun hukukta hiçbir karşılığı yok, konu tamamen Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaptığı operasyona ilişkin bir politika. Buradan hukuki bir yaptırım çıkmaması gerekir, çıkarsa siyasidir" ifadelerini kullandı.Milli futbolcuların asker selamı Avrupa'yı rahatsız etti: "Soruşturma tamamen politik"Kahraman Komandolarımızın, kendilerine selam gönderen A Millî Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var. 🇹🇷🇹🇷#MehmetçiğeSelamGönder pic.twitter.com/l9iCd2Aq6k— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2019

#ÖZEL | “ASKER SELAMININ UEFA’DA BİR KARŞILIĞI YOK”



Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, UEFA’nın asker selamı için açtığı soruşturmayı @yenisafakspor için değerlendirdi https://t.co/ds6nVa840T pic.twitter.com/4wzfF1a5hd — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 16, 2019



