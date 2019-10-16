İran’da Barış Pınarı Harekatı’nı destekleyen futbolcuya men cezası
İran Futbol Federasyonu Ahlak Komitesi, Barış Pınarı Harekatı’nı desteklemek amacıyla sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşan Traktör takımı futbolcusu Mehdi Babri’ye men cezası verdi.
Haber MerkeziIHA
İran Futbol Federasyonu’nun yayımladığı bildiride, Traktör ve Sanatı Nefti Abadan oyuncularına sahadan men cezası verildiğini duyurarak, "Traktör takımının oyuncusu Mehdi Babri’nin sosyal medyadaki sportmenliğe aykırı paylaşımı ve Sanatı Nefti Abadan takımının oyuncusu Sirvan Kurbani’nin hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle her iki oyuncuya geçici olarak sahalardan men cezası verildi" ifadelerine yer verdi.
Gelen tepkiler üzerine sildi
Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Babri, sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış ve gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.
Babri'ye hakaret eden Sanatı Nefti Abadan oyuncusu Sirvan Kurbani'ye de aynı cezanın verildiği belirtilen açıklamada, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin kesin karar için disiplin kuruluna sevk edildikleri duyuruldu.
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