Konferans Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Ludogorets'i 3-1 mağlup etti. Teknik direktör İsmail Kartal maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





İsmail Kartal'ın açıklamaları:

'Miha Zajc bu değil'

"Miha Zajc, önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Oyun olarak baktığımız zaman yüzde 100 iyi olmasa da yüzde 70-80 iyiye yakın oynadı, 2 de gol attı. Onun özgüveni açısından iyiydi. Ara ara oynadığı için fiziksel olarak daha yukarıya gelmesi gerekiyor. O da yavaş yavaş olacak. Kendisiyle konuştum, o da farkında. Zajc'ı tebrik ediyorum. Miha Zajc bu değil, daha iyi olması gerekiyor"





'Şans vermek lazım'

"Miha Zajc'ı kazanmak için, onun gibi oyuncuları takımda tutabilmek, adapte edebilmek için oynatmak, şans vermek lazım. Diğer oyuncuları da ara ara dinlendirip lig maçlarında daha dinlenik, rakiplere karşı kadroyu dengeli yürütmek benim işim. 60'da 3 kişiyi bilerek oyundan aldım bilerek, daha fazla yük binmesin diye..."





'Lider çıkmak istiyoruz'

"3 maçta 9 puan aldık ama rakibimiz bizi epey zorladı. Bu maçta, oynatmam gereken oyuncularımı fiziksel olarak hazır hale gelmeleri için de oynattım. Rövanşta da alacağımız 3 puanla bu gruptan lider çıkmak istiyoruz. Oyuncularımın performansını iyi buldum ama daha iyi olması gerektiğine inanıyorum"





'3-0, 4-0 olabilirdi'

“Çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarı kendi hatalarımızdan 2-3 pozisyon verdik. Kendi kalemize attığımız golden sonra rakibin direnci arttı. O gol olmasa 3-0, 4-0 olabilirdi bugün”





'Hepsinin bir planı var'

“Takım içerisinden bir şeyler yapacağız. 2 oyuncumuza stoperde çok fazla yük biniyor. Bu akşam da daha iyi olabilirdik. Ama hafta sonu bir maçımız daha var. Hepsinin bir planı var. Ben bu dalgalanmaları göze alıyorum. Bu gece kazanmak için sahaya çıktık ve kazandık”























