Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımdaki yeni dönemine hızlı başladı. Hac ibadetini gerçekleştirdikten sonra önceki akşam İstanbul'a gelen deneyimli teknik adam kendisi 1 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.





Kartal, imzayı atar atmaz soluğu Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde aldı. Bürokratik işlerin bitmesini beklemeden tesislerin yolunu tutan tecrübeli çalıştırıcı, vakit kaybetmeden yeni sezon çalışmalarına başladı.





Ekibi ile birlikte gece yarısına kadar Samandıra'da kalan Kartal, yeni takımın oluşması için sabah saatlerinden itibaren oyuncu de analizlerine devam etti. Deneyimli teknik adam, analizleri kısa sürede tamamlayarak Fenerbahçe yönetimine sunacak.









Yardımcıları belli oldu





Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu.





Kartal'ın teknik heyeti şu şekilde;





Yardımcı Antrenörler : Recep Karatepe, Sercan Terzioğlu Antrenör : Kemal Kurak Kaleci Antrenörü : Haluk Kaplan

Performans Analiz Antrenörü: Kerem Güneş Atletik Performans Antrenörü : Cengiz Sirkan





İlk döneminde Süper Kupa





Sarı-lacivertli takımda uzun yıllar futbol oynayan İsmail Kartal, ilk teknik direktörlük deneyimini de Fenerbahçe çatısı altında yaşadı. Kulüpte hem altyapı sorumlusu hem de yardımcı antrenör olarak uzun bir dönem görev alan Kartal, ilk kez 2014-15 sezonunda teknik direktör olarak takımın başına geçti.





Söz konusu sezonda 34 maça çıkan Kartal, 22 galibiyet 8 beraberlik ve 4 yenilgi ile 2,18 puan ortalaması yakalayarak ligi 2. sırada bitirdi. Aynı sezon Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Kartal, sezon başında ise TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenip şampiyonluk yaşadı. 2014-15 sezonu sonrası takımdan ayrılan Kartal, sırasıyla Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırdı.





En başarılı yerli çalıştırıcı





İsmail Kartal, 2021-22 sezonunun ortasında ise Fenerbahçe'de 2. dönemine başladı. Liderin 17 puan gerisinde 5. basamakta aldığı takımla sezonu Trabzonspor'un 8 puan gerisinde 2. tamamladı.





Kartal, sarı-lacivertli takımın yerli teknik adamları içerisinde en yüksek puan ortalamasına sahip isim olurken, 2.21 puan ortalaması yakaladı. Tecrübeli çalıştırıcının ardından en yüksek puan ortalamasını 2,16'yla Mustafa Denizli ve 2.08'le Aykut Kocaman elde etti. Kartal, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Denizli, Kocaman ve Ersun Yanal'dan (1.88) yüksek puan ortalamasına ulaştı.







