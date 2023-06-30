|
Spor

İsmail Kartal hızlı başladı

Fenerbahçe'de üçüncü dönemine başlayan deneyimli teknik adam, önceki gün akşam saatlerinde İstanbul'a gelip 1 yıllık sözleşmeye imza attıktan sonra soluğu Samandıra Can Bartu Tesislerinde aldı. Ekibi ile oyuncu analizlerine başlayan Kartal, yönetime detaylı rapor sunacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:54 . 30/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
İsmail Kartal

İsmail Kartal

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımdaki yeni dönemine hızlı başladı. Hac ibadetini gerçekleştirdikten sonra önceki akşam İstanbul'a gelen deneyimli teknik adam kendisi 1 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.


Kartal, imzayı atar atmaz soluğu Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde aldı. Bürokratik işlerin bitmesini beklemeden tesislerin yolunu tutan tecrübeli çalıştırıcı, vakit kaybetmeden yeni sezon çalışmalarına başladı.


Ekibi ile birlikte gece yarısına kadar Samandıra'da kalan Kartal, yeni takımın oluşması için sabah saatlerinden itibaren oyuncu de analizlerine devam etti. Deneyimli teknik adam, analizleri kısa sürede tamamlayarak Fenerbahçe yönetimine sunacak.



Yardımcıları belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu.


Kartal'ın teknik heyeti şu şekilde;

Yardımcı Antrenörler
: Recep Karatepe, Sercan Terzioğlu
Antrenör
: Kemal Kurak
Kaleci Antrenörü
: Haluk Kaplan
Performans Analiz Antrenörü:
Kerem Güneş
Atletik Performans Antrenörü
: Cengiz Sirkan

İlk döneminde Süper Kupa

Sarı-lacivertli takımda uzun yıllar futbol oynayan İsmail Kartal, ilk teknik direktörlük deneyimini de Fenerbahçe çatısı altında yaşadı. Kulüpte hem altyapı sorumlusu hem de yardımcı antrenör olarak uzun bir dönem görev alan Kartal, ilk kez 2014-15 sezonunda teknik direktör olarak takımın başına geçti.


Söz konusu sezonda 34 maça çıkan Kartal, 22 galibiyet 8 beraberlik ve 4 yenilgi ile 2,18 puan ortalaması yakalayarak ligi 2. sırada bitirdi. Aynı sezon Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Kartal, sezon başında ise TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenip şampiyonluk yaşadı. 2014-15 sezonu sonrası takımdan ayrılan Kartal, sırasıyla Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırdı.


En başarılı yerli çalıştırıcı

İsmail Kartal, 2021-22 sezonunun ortasında ise Fenerbahçe'de 2. dönemine başladı. Liderin 17 puan gerisinde 5. basamakta aldığı takımla sezonu Trabzonspor'un 8 puan gerisinde 2. tamamladı.


Kartal, sarı-lacivertli takımın yerli teknik adamları içerisinde en yüksek puan ortalamasına sahip isim olurken, 2.21 puan ortalaması yakaladı. Tecrübeli çalıştırıcının ardından en yüksek puan ortalamasını 2,16'yla Mustafa Denizli ve 2.08'le Aykut Kocaman elde etti. Kartal, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Denizli, Kocaman ve Ersun Yanal'dan (1.88) yüksek puan ortalamasına ulaştı.



#Süper Lig
#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fransa’da ne oluyor, protestoların sebebi ne?