İsmail Kartal ile bambaşka bir Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör İsmail Kartal’ın ilk hedefi oyun içi taktiklerini değiştirmek olacak. Tecrübeli teknik adam, hem takım halinde iyi savunma yapan hem de iyi hücum eden bir Fenerbahçe oluşturmak istiyor. Aynı anda uyumlu hareket edebilen, tüm bloklar arasında ahengin olduğu bir takım ortaya çıkarmayı hedefliyor. Bu oyunun merkezinde de sarı-lacivertli takımın yıldız isimleri İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil olacak. İsmail Kartal iki yıldızdan daha fazla faydalanmayı, onların skora katkısını artırmayı planlıyor.

Takımın pas sayısı ve topun hızı artacak

İsmail Kartal’ın diğer hedefi ise takımın pas sayısıyla birlikte topun hızını arttırmak. Takım savunmasındaki arızalar giderilecek. Hücum varyasyonları daha fazla pasla, daha fazla oyuncuyla hücum bölgesinde bulunarak ve takım halinde hücum ederek gelişecek. Takımın pas sayısı artırılmaya çalışılacak. Bol pasla, rakip kaleye gidilecek ve top kaybedilmeyecek.

REKLAM

Kartal, topun hızını artırarak hem seyir zevki yüksek hem de pozisyon sayısı fazla bir takım oluşturmayı planlıyor. Takım savunmasındaki arızaları gidermeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, hücum ederken tüm blokların birbirine yakın olmasını, top rakipteyken de savunmanın en uçtaki oyuncudan başlamasını istiyor.

Kaptanlara yardımcılık görevi

Fenerbahçe’de teknik direktörlüğe getirilen İsmail Kartal, takım kaptanlarıyla bir araya geldi. Kaptanlar Mesut Özil, Gustavo ile takımın tecrübeli isimleri Sosa, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ile görüşen Kartal, saha içinde ve dışında kendisine yardımcı olmasını istedi. İsmail Kartal, “Takımda bir görev değişikliği oldu ve bu onurlu görev bana verildi. Bizi başarıya ulaştıracak en büyük etken takımdaki birlik beraberlik ve aile ortamı olacak. Bu konuda size büyük görev düşüyor. Birlikte hareket edeceğiz. Sizler benim en büyük yardımcım olacaksınız” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Sistem değişmiyor

Fenerbahçe’nin oyun sisteminde köklü değişiklik düşünmeyen İsmail Kartal, 4-2-3-1 oyun sistemiyle devam edecek. Kartal, ufak hamlelerle oyuncu profilini değiştirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler sahaya 4-2-3- 1 sistemiyle çıkıp, gidişata göre 4-3-3’e geçecek.

Herkes vites yükseltecek

Teknik direktör İsmail Kartal oyuncularla yaptığı görüşmede, “Herkes vites yükseltecek. Yüreğini ortaya koyacak. Düşüncem takım kimyasını oluşturmak, birbirine uyumlu tüm oyuncuların taşın altına elini soktuğu bir takım oluşturmak. Kimseye önyargım da yok. Hak eden formayı giyecek” dedi. Takım olabilmenin önemine vurgu yapan Kartal, oyuncularına takım olmazsa yıldız futbolcunun da olamayacağını kaydetti.

SPOR Fenerbahçe dejavu yaşıyor

SPOR Fenerbahçe’de 2. İsmail Kartal dönemi