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İsmail Kartal: Kadıköy ruhu geri döndü

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, Kadıköy ruhunun geri döndüğünü söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Kartal: Kadıköy ruhu geri döndü
İsmail Kartal

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Diego Rossi, 62. dakikada Serdar Dursun ve 82. dakikada Miha Zajc kaydetti.

Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, Kadıköy ruhunun geri döndüğünü söyledi. Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Bütün gücümüzü ortaya koymaya çalışıyoruz"

"Taraftarımızı mahcup etmemek için, bütün gücümüzü ortaya koymaya çalışıyoruz diyor oyuncularımız. Biz, daha farklı da kazanabilirdik. Sonuçta bu akşam da kazanmasını bildik. Muhteşem taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük Fenerbahçe taraftarı varsa biz varız."

  • "Taraftarımızın ne istediğini çok iyi biliyorum"
  • "Ben sadece işimi yapıyorum. Fenerbahçe'nin iç dinamiklerini çok iyi bilen bir insanım. Pozitif futbol oynatacağım demiştim. Taraftarımızın ne istediğini çok iyi biliyorum. Çünkü ben de tribünlerden gelen bir Fenerbahçeliyim. Kadıköy ruhu geri geldi, bunu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız bu..."

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