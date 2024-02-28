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Spor

İsmail Kartal: Şampiyon olacağımıza inanıyorum

Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu. Kartal, "Buraya biz tur atlamak için iddialı gelmiştik. Maçın başında hemen Cengiz'in bulduğu pozisyonu gole çevirebilseydik, o moralle oyunu elimize geçirebilirdik. Olmadı" ifadelerini kullandı.

00:10 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:20 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Teknik direktör İsmail Kartal
Teknik direktör İsmail Kartal

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.


Karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


İsmail Kartal'ın açıklamaları:

'Bugün iyi oynamadık'

"Bundan önceki berabere kaldığımız maçlarda oyunun üstünlüğünü elinde tutan, iyi oynayan Fenerbahçe vardı. Bugün iyi oynamadık. En kısa zamanda toparlanıp, bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Hatayspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve yolumuza bakacağız"


'Hiç beklemediğimiz bir oyunla kaybettik'

"Buraya biz tur atlamak için iddialı gelmiştik. Maçın başında hemen Cengiz'in bulduğu pozisyonu gole çevirebilseydik, o moralle oyunu elimize geçirebilirdik. Olmadı. Rakip daha iyi mücadele etti. Sonuçta bugün hiç beklemediğimiz bir oyunla kaybettik. Ben ve oyuncularım maçtan sonra toplantı yaptık. Bunun nedenlerini inceleyeceğiz. Hepimize ders oldu ve bundan ders çıkartmalıyız. Ankaragücü'nü de kazandığı için tebrik ederim"


'Bunun nedenlerini inceleyeceğiz'

"Buraya biz tur atlamak için iddialı gelmiştik. Maçın başında hemen Cengiz'in bulduğu pozisyonu gole çevirebilseydik, o moralle oyunu elimize geçirebilirdik. Olmadı. Rakip daha iyi mücadele etti. Sonuçta bugün hiç beklemediğimiz bir oyunla kaybettik. Ben ve oyuncularım maçtan sonra toplantı yaptık. Bunun nedenlerini inceleyeceğiz. Hepimize ders oldu ve bundan ders çıkartmalıyız. Ankaragücü'nü de kazandığı için tebrik ederim"


'Önümüze bakıyoruz'

"Bizi çok fazla etkilememesi gerekiyor. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Bugün istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Tepki koyamadık. Bundan ders çıkartacağız ve önümüze bakıyoruz"


'Şampiyon olacağımıza inanıyorum'

"Takım ve oyuncularıma güveniyorum. Ders çıkardık bugünkü maçtan. Tekrar Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum"





#Fenerbahçe
#MKE Ankaragücü
#Ziraat Türkiye Kupası
#İsmail Kartal
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