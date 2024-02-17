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Spor

İsmail Kartal'dan zemin eleştirisi: 'Burası bataklık'

Fenerbahçe Süper Lig 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi kentte devam eden yoğun yağışın ardından zeminde su birikintileri oluştu. Maç öncesi konuşan teknik direktör İsmail Kartal, "Sahanın birçok yeri bataklık ve su. Bu ortamda biz de normal planlarımızın dışında bir plan belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

18:16 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:16 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör İsmail Kartal
Teknik direktör İsmail Kartal

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.


Mücadele öncesi kentte devam eden yoğun yağışın ardından zeminin büyük bir bölümünde su birikintileri oluştu.


Karşılaşma öncesi teknik direktör İsmail Kartal zemin hakkında konuştu.


İsmail Kartal'ın açıklamaları:

"Arkadaşlarım sahayı kontrol ettiler ve sporcu sağlığı için çok da elverişli bir ortam olmadığını söylediler. Sahanın birçok yeri bataklık ve su. Bu ortamda biz de normal planlarımızın dışında bir plan belirleyeceğiz"


"Hakemler bu maçı oynatacak mı göreceğiz. Oynatırlarsa ona göre oynayacağız. Biz kendi güçlü oyunumuz doğrultusunda bir 11 belirledik"





#Fenerbahçe
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig
#Zemin
19 dakika önce
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