İsmail Kartal'dan zemin eleştirisi: 'Burası bataklık'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi kentte devam eden yoğun yağışın ardından zeminin büyük bir bölümünde su birikintileri oluştu.
Karşılaşma öncesi teknik direktör İsmail Kartal zemin hakkında konuştu.
"Arkadaşlarım sahayı kontrol ettiler ve sporcu sağlığı için çok da elverişli bir ortam olmadığını söylediler. Sahanın birçok yeri bataklık ve su. Bu ortamda biz de normal planlarımızın dışında bir plan belirleyeceğiz"
"Hakemler bu maçı oynatacak mı göreceğiz. Oynatırlarsa ona göre oynayacağız. Biz kendi güçlü oyunumuz doğrultusunda bir 11 belirledik"