Spor İsmail Kartalın vazgeçilmezi 9 maça da ilk 11de başlattı
FUTBOL FUTBOL

İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi: 9 maça da ilk 11'de başlattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal göreve gelmesinin ardından Süper Lig’de vazgeçemediği futbolcular arasında ilk sırada Bright Osayi-Samuel yer aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Kartalın vazgeçilmezi: 9 maça da ilk 11de başlattı
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında sahaya çıktığı 9 maçta en çok forma şansı verdiği futbolcular Osayi-Samuel, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Miguel Crespo, Miha Zajc, Attila Szalai, Diego Rossi ve Serdar Dunsun oldu.

Bu futbolcular ligde teknik direktör İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’de görev yaptığı 9 maçın en az 7’sinde forma giydi.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın stoperdeki ilk tercihi Min Jae Kim ve Serdar Aziz oldu.

Sağ kanat ve sağ bekte görev yapan Osayi ise 9 maçta da sahaya ilk 11’de çıkarak dikkat çekti. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, bu maçların 7’sinde 90 dakika sahada kaldı. Osayi-Samuel 1 maçta 87 dakika, 1 maçta da 83 dakika sahada kaldı.

Osayi Samuel'in sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Osayi Samuel'in sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

İsmail Kartal'ın Arda Güler sözleri sosyal medyayı salladı
SPOR
İsmail Kartal'ın Arda Güler sözleri sosyal medyayı salladı
Hayalet köye döndü

Hayalet köye döndü
Tabelaları kapatıyorlar

Tabelaları kapatıyorlar

​Rusya'nın saldırı hazırlığı yaptığı Lviv'de ilginç görüntü.
Korkunç kazadanacı haber geldi

​Tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

​Aldığı hibe ile paraya para demiyor.

​İran bağlantılı internet korsanları Mossad Başkanı'nı rezil etti.

​ABD'li fast food devi Rusya'yı boykot kararı almıştı.

​Zam talebi geri çevrilen işçiye kötü haber.

​Yetkililer 'kent dışına çıkmayın' uyarısı yapıyor.

​Bakan Kurum'dan altı partili muhalefete altı soru.

​Elde edilen 2.2 milyon TL Ukrayna'ya bağışlanacak.

İhracatın yüzde 57'sini yapan 9 şehir kesintisiz olarak birbirine bağlandı.

MHP'li Aydın Çanakkale Köprüsü'nden rahatsız olanları eleştirdi.

Kutuplar alarm veriyor: Sıcaklıklar 10 derece arttı.

​Mardin'de dört kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.