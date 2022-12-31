Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla hem takımına katkı sağlayan hem de taraftarların sevgilisi olan İsmail Yüksek, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesini uzatıyor. Özellikle Jorge Jesus ile birlikte çıkışa geçen genç oyuncu, sözleşmesini ekstra 2 yıl daha uzatacak.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in sözleşmesi yenileniyor

Fenerbahçe, sözleşmesi 2025'te bitecek İsmail Yüksek ile 2027'ye kadar anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor. Bu sezon Fenerbahçe'de Jorge Jesus göreve geldikten sonra orta saha rotasyonunun önemli bir parçası olan İsmail Yüksek, sarı-lacivertlilerde çıktığı 16 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Başarılı futbolcu, Fenerbahçe performansıyla kariyerindeki ilk kez A Milli Takım formasını da giyme başarısı gösterdi.

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FOTOĞRAF 12 Runar Alex Runarsson (Alanyaspor): 7.6 puan Kevin Malcuit (Ankaragücü): 7.7 puan Gustavo Henrique (Fenerbahçe): 7.8 puan Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş): 7.5 puan Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe): 8 puan Matteo Ricci (Karagümrük): 8.7 puan Serginho (Giresunspor): 8.7 puan Fabio Borini (Karagümrük): 9.5 puan Cenk Tosun (Beşiktaş): 7.2 puan Joshua King (Fenerbahçe): 7.7 puan Ahmed Hassan (Alanyaspor): 7.6 puan Haftanın 11inin sahaya dizilişi Haftanın 11'inde Fenerbahçe'den 3 futbolcu Süper Lig'de 16. haftanın 11'i belli oldu. İstatistik sitesi WhoSocred'un verimlilik puanlarına göre belirlediği kadroda Fenerbahçe'den üç; Beşiktaş, Karagümrük ve Alanyaspor'dan ikişer futbolcu yer aldı. BiP'te paylaş

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