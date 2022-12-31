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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in sözleşmesi yenileniyor

Fenerbahçe'de özellikle Jorge Jesus ile birlikte çıkışa geçen ve performansını önemli bir seviyede arttıran İsmail Yüksek'e, yeni sözleşme teklifi geldi. Fenerbahçe Yönetimi, İsmail Yüksek'in sözleşmesini ekstra 2 yıl daha uzatarak, oyuncunun maaşına da zam yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Yüksek ile sözleşme yenilendi mi?
İsmail Yüksek'in gol sevinci

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla hem takımına katkı sağlayan hem de taraftarların sevgilisi olan İsmail Yüksek, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesini uzatıyor. Özellikle Jorge Jesus ile birlikte çıkışa geçen genç oyuncu, sözleşmesini ekstra 2 yıl daha uzatacak.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in sözleşmesi yenileniyor

Fenerbahçe, sözleşmesi 2025'te bitecek İsmail Yüksek ile 2027'ye kadar anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor. Bu sezon Fenerbahçe'de Jorge Jesus göreve geldikten sonra orta saha rotasyonunun önemli bir parçası olan İsmail Yüksek, sarı-lacivertlilerde çıktığı 16 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

  • Başarılı futbolcu, Fenerbahçe performansıyla kariyerindeki ilk kez A Milli Takım formasını da giyme başarısı gösterdi.

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Haftanın 11'inde Fenerbahçe'den 3 futbolcu
FOTOĞRAF 12
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Runar Alex Runarsson (Alanyaspor): 7.6 puan
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Kevin Malcuit (Ankaragücü): 7.7 puan
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Gustavo Henrique (Fenerbahçe): 7.8 puan
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Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş): 7.5 puan
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Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe): 8 puan
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Matteo Ricci (Karagümrük): 8.7 puan
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Serginho (Giresunspor): 8.7 puan
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Fabio Borini (Karagümrük): 9.5 puan
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Cenk Tosun (Beşiktaş): 7.2 puan
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Joshua King (Fenerbahçe): 7.7 puan
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Ahmed Hassan (Alanyaspor): 7.6 puan
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Haftanın 11inin sahaya dizilişi
Haftanın 11'inde Fenerbahçe'den 3 futbolcu
Süper Lig'de 16. haftanın 11'i belli oldu. İstatistik sitesi WhoSocred'un verimlilik puanlarına göre belirlediği kadroda Fenerbahçe'den üç; Beşiktaş, Karagümrük ve Alanyaspor'dan ikişer futbolcu yer aldı.


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