Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla hem takımına katkı sağlayan hem de taraftarların sevgilisi olan İsmail Yüksek, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesini uzatıyor. Özellikle Jorge Jesus ile birlikte çıkışa geçen genç oyuncu, sözleşmesini ekstra 2 yıl daha uzatacak.
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in sözleşmesi yenileniyor
Fenerbahçe, sözleşmesi 2025'te bitecek İsmail Yüksek ile 2027'ye kadar anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor. Bu sezon Fenerbahçe'de Jorge Jesus göreve geldikten sonra orta saha rotasyonunun önemli bir parçası olan İsmail Yüksek, sarı-lacivertlilerde çıktığı 16 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
- Başarılı futbolcu, Fenerbahçe performansıyla kariyerindeki ilk kez A Milli Takım formasını da giyme başarısı gösterdi.
📸 İsmail Yüksek pic.twitter.com/5k2fuHEXcx
📸 İsmail Yüksek pic.twitter.com/5k2fuHEXcx— SPOR (@yenisafakspor) August 25, 2022