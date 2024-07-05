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İspanya - Almanya | Canlı izle - Canlı sonuç

EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında İspanya ile ev sahibi Almanya karşı karşıya gelecek. Çeyrek final müsabakası saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İspanya - Almanya maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:03 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 18:04 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
İspanya - Almanya
İspanya - Almanya

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final karşılaşmasında İspanya ile Almanya karşı karşıya gelecek.


Turnuvanın favorileri arasında gösterilen iki takımın mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


Stuttgart'ta oynanacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.


İSPANYA - ALMANYA İLK 11

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams, Morata.

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, David Raum, Kroos, Emre Can, Sane, İlkay Gündogan, Musiala, Havertz.


İSPANYA - ALMANYA CANLI İZLE

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İSPANYA - ALMANYA CANLI SONUÇ


EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ


#İspanya
#Almanya
#EURO 2024
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