İSPANYA - ALMANYA CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final karşılaşmasında İspanya ile Almanya karşı karşıya gelecek.
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen iki takımın mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Stuttgart'ta oynanacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
İSPANYA - ALMANYA İLK 11
İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams, Morata.
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, David Raum, Kroos, Emre Can, Sane, İlkay Gündogan, Musiala, Havertz.