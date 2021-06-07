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İspanya Milli Takımı'nda Sergio Busquets koronavirüse yakalandı

İspanya Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Sergio Busquets'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
İspanya Milli Takımında Sergio Busquets koronavirüse yakalandı
Sergio Busquets

İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Madrid'de devam eden milli takımın bu sabah yapılan PCR testleri sonrası Sergio Busquets'in sonucunun pozitif olduğu, diğer tüm futbolcular ve teknik heyette ise negatif sonuç çıktığı duyuruldu.

Busquets'in, protokoller kapsamında donanımlı bir sağlık aracıyla kamptan uzaklaştırıldığı kaydedildi. Karantinada kalacak olan İspanyol futbolcunun sağlık durumuna göre milli takımdaki durumunun belirleneceği vurgulandı.

  • Diğer yandan, İspanya Milli Takımı'nın basına açık tüm etkinlikleri de iptal edildi.

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