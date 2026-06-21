İspanya - Suudi Arabistan CANLI TRT 1 İZLE || İspanya - Suudi Arabistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT frekans bilgileri…

Turnuvanın en büyük favorileri arasında gösterilen ancak ilk maçında Yeşil Burun Adaları karşısında aldığı 0-0'lık beraberlikle hayal kırıklığı yaratan İspanya, kader maçına çıkıyor. Son 32 turuna kalma şansını zora sokmak istemeyen "Boğalar", grubun ikinci haftasında Suudi Arabistan ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise bu dev randevunun yayın saati ve şifresiz izleme yollarını aramaya başladı. Peki, İspanya - Suudi Arabistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte TRT 1 canlı izleme ekranı, HD frekans bilgileri ve karşılaşmanın tüm detayları…