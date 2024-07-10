EURO 2024 final maçı için geri sayım başladı. Heyecanla takip edilen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında Fransa'yı 2-1 yenen İspanya adını finale yazdırdı. İspanya böylelikle ilk finalist oldu. Peki, İspanya'nın rakibi kim olacak? İşte detaylar...
İSPANYA'NIN RAKİBİ KİM OLACAK?
Finale yükselen İspanya'nın rakibi, bugün oynanacak Hollanda - İngiltere maçının kazananı olacak.
EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN?
14 Haziran’da başlayan turnuva 1 ay boyunca devam edecek. Grup elemelerinin ardından son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve 14 Temmuz’da Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak final maçının ardından sona erecek.
İSPANYA, 4'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE
Fransa'yı eleyerek finale yükselen İspanya, tarihinin 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. Kazandığı 3 şampiyonlukla turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, adını 5'inci kez finale yazdırdı. 1964, 2008 ve 2012'de kupaya uzanan İspanyollar, 1984'te ise ikinci oldu. İspanya, son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak.